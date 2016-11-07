Most Silent, Active MPs Named
By Patrick Ocaido
Members of Parliament (MPs) who only open their mouths on the floor of parliament to yawn and eat have been named.
According to information from the Hansard, over 40 Members of the 10th Parliament have not said a word since the beginning of the new parliament in June 2016.
The Hansard-the official report of parliament indicates that out of about 443 MPs (excluding the speaker and deputy), 43 MPs have not contributed anything on the floor of Parliament during the 1st session of parliament that started in June last year and ended in May this year. The first session of the 10th Parliament ended with 74 sittings, paving way for the second session that commenced three weeks ago.
Of the 43 silent MPs, the NRM ruling party is represented by 36MPs, while FDC registered 2, Independent registered 5 and the remaining 2 are UPDF representatives. Among the NRM MPs who have never uttered a word includes 6 of President YoweriMuseveni’s ministers; the State minister for Teso Affairs, Agnes AkirorEgunyu, Ronald Kibuule, State minister for Water, HarunaKyeyuneKasolo, State minister for Micro-Finance, Grace Kwiyucwiny, State minister for Karamoja Affairs, Ernest Kiiza, State minister for Bunyoro Affairs and Denis SsoziGalabuzi, State minister for Luweero Triangle.
Other notable NRM MPs include; former minister Abraham Byandala (Katikamu North), SyliviaNayebale (Gomba), Peter Mugema (Iganga Municipality), Aston Kajara (Mwenge South) and Stephen Dede (Bukooli South) who has also one of the worst MPs in the 9th Parliament.
The most silent FDC MPs are; Michael Kabaziguruka (Nakawa Division) who has spent bigger part of the 1st session in court and Apollo Kantinti who has recently kicked out of Kyadondo East by-election. Notable among the Independent MPs are Kato Lubwama (Rubaga South), IshmaMafabi (Eastern Youth) and Anna Mary Tumwine (Ntoroko). The two UPDF MPs are; Lt Gen Ivan Koreta and Col Francis Takirwa.
Information obtained also indicates that out of over 9000 times MPs have talked on the floor of Parliament as recorded by the Hansard, only about 120 MPs have contributed on average 20 times.
On the other hand, statistics show that whereas the NRM party has more MPs lagging behind, the first best three MPs are from the NRM. According to the Hansard, the best MP in terms of contribution on the floor of parliament is Prime Minister and Leader of Government Business RuhakanaRugunda having spoken 478 times as per information obtained in the 1st session. Rugunda is trailed by David Bahati, state minister for Planning and Ndorwa West who has contributed 427 times. Bahati is followed by another NRM MP; Henry Musasizi (Rubanda East) who spoke 336 times.
FDC’s NandalaMafabi (Budadiri West) took the mantle for the best opposition MP having contributed 225 times.
MPs REACTIONS
One of the active MPs David Bahati told this reporter that his dominance on the floor of parliament is his responsibility to serve and represent the people of Ndorwa West constituency.
“Am here to represent the people of Ndorwa West and I do my level best to ensure that every time I am in parliament, I am representing them and also now that am privileged to be a minister, I also do my level best to represent, defend my government, its position and ensure that people know what we are doing,” Bahati said.
Some MPs think that low participation on the floor is as a result of lack of adequate research from the parliamentarians.
“I must admit that much as we are in the House, some members cannot even express themselves very well. Some of them were elected simply because they can attend burials, fulfil social obligations, or they are good karaoke dancer. So what would you expect from such a member of parliament?” GaffaMbwatekamwa, Kasambya County MP said.
Mbwatekamwa added that the other limitation to MPs’ performance is the size of the House that currently stands at over 440MPs.
“We are too many. So even just getting a chance to speak is a problem. And even if you are given a chance to speak, it’s only two minutes. So you have two minutes to articulate your views more over in a language that is not even your mother tongue. So we need to do a lot in form of workshops, benchmarking so that we can cope up,” Mbwatekamwa who has spoken 34 times during the 1st session said.
He is however opportunistic that since MPs still have another 4years to go, there is room for improvement in terms of constructive participation on the floor and improved level of debate.
“Am a teacher by profession and in class there are also slow learners and there is a way to teach the slow learners so that they cope up. So I think we should give them benefit of doubt knowing that they will sort up anytime and we shall get their better.
Franco Robert Centenary, MP for Kasese Municipality however defies from Mbwatekamwa’s argument saying that all MPs have the capacity to debate on the floor, but agrees that MPs are not given ample time.
“The norm here is that sometimes members just find the order paper and you have to research on an issue that is already on the floor. Now tell me how much can you do potentially? So we have not been given adequate time go through the order paper and do adequate research, but I commend MPs despite that kind of practice, they have been able to put up a spirited debate,” Centenary said.
On the other hand, Barnabas Tinkasiimire, Buyaga West County MP thinks that the voters are responsible for the poor participation of MPs in the House. He adds that not whoever opens their mouth to speak actually contributes positively to the matter of national importance.
“You send a member of parliament who is not up to the task. So if they are asking bogus questions then that is it. I have seen substandard submissions on the floor of the House. Then you are like which school did this MP go to? And when you get to know the member’s constituency then you start pitying the people who voted,” Tinkasiimire said.
He nevertheless implored MPs to brace for the challenges and fulfil their obligations as voters’ representative.
“Come to parliament to speak. And speak on researched facts. But if you are not ready to research then keep quiet when we are in the House, may be at most continue murmuring,” Tinkasiimire who has spoken only 10 times said.
FULL LIST
|NAME
|CONSTITUENCY
|DISTRICT
|No of Times Spoken
|RugundaRuhakana
|Ex-officio
|478
|BAHATI DAVID
|NDORWA COUNTY WEST
|KABALE
|427
|MUSASIZI HENRY ARIGANYIRA
|RUBANDA COUNTY EAST
|KABALE
|336
|NANDALA MAFABI NATHAN JAMES
|BUDADIRI COUNTY WEST
|SIRONKO
|225
|NANKABIRWA RUTH SENTAMU
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KIBOGA
|210
|OKUPA ELIJAH
|KASILO COUNTY
|SERERE
|141
|Ssekikubo Theodore
|Lwemiyaga
|Ssembabule
|134
|NIWAGABA WILFRED
|NDORWA COUNTY EAST
|KABALE
|121
|KAKOOZA JAMES
|KABULA COUNTY
|LYANTONDE
|110
|KIIZA WINFRED
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KASESE
|109
|NZOGHU MUSABE WILLIAM
|BUSONGORA COUNTY NORTH
|KASESE
|100
|SSEMUJJU IBRAHIM
|KIRA MUNICIPALITY
|WAKISO
|97
|KATUSABE GODFREY
|BUKONJO COUNTY WEST
|KASESE
|93
|SSEWUNGU JOSEPH GONZAGA
|KALUNGU COUNTY WEST
|KALUNGU
|91
|ATIM OGWAL CECILIA BARBARA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|DOKOLO
|88
|LOKODO SIMON
|DODOTH WEST COUNTY
|KAABONG
|85
|WAMANGA WAMAI JACK
|MBALE MUNICIPALITY
|MBALE
|76
|SSEMPIJJA VINCENT BAMULANGAKI
|KALUNGU COUNTY EAST
|KALUNGU
|75
|MUGOYA KYAWA GASTER
|BUKOOLI COUNTY NORTH
|BUGIRI
|69
|MPUUGA MATHIAS
|MASAKA MUNICIPALITY
|MASAKA
|68
|AKELLO JUDITH FRANCA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|AGAGO
|67
|BAKIREKE NAMBOOZE BETTY
|MUKONO MUNICIPALITY
|MUKONO
|67
|BIRAAHWA MUKITALE
|BULIISA COUNTY
|BULIISA
|67
|MWESIGWA RUKUTANA
|RUSHENYI COUNTY
|NTUNGAMO
|65
|ALI MOSES
|ADJUMANI WEST COUNTY
|ADJUMANI
|64
|KALEMBA CHRISTOPHER
|KAKUUTO COUNTY
|RAKAI
|64
|KASIBANTE MOSES
|RUBAGA DIVISION NORTH
|KAMPALA
|64
|ODONGA OTTO
|ARUU COUNTY
|PADER
|64
|AOGON SILAS
|KUMI MUNICIPALITY
|KUMI
|63
|OBOTH MARKSONS JACOB
|WEST BUDAMA COUNTY SOUTH
|TORORO
|60
|OKELLO ANTHONY
|KIOGA COUNTY
|AMOLATAR
|59
|BARYOMUNSI CHRIS
|KINKIZI COUNTY EAST
|KANUNGU
|58
|KAMATEEKA JOVAH
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MITOOMA
|57
|MUWANGA KIVUMBI MUHAMMAD
|BUTAMBALA COUNTY
|BUTAMBALA
|57
|AMONGIN JACQUILINE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NGORA
|56
|BBUMBA SYDA M. NAMIREMBE
|NAKASEKE NORTH COUNTY
|NAKASEKE
|56
|OLANYA GILBERT
|KILAK SOUTH COUNTY
|AMURU
|56
|NAMBESHE JOHN BAPTIST
|MANJIYA COUNTY
|BUDUDA
|55
|MAGYEZI RAPHAEL
|IGARA COUNTY WEST
|BUSHENYI
|53
|ATIM JOY ONGOM
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|LIRA
|52
|LUBOGO KENNETH
|BULAMOGI COUNTY
|KALIRO
|52
|OGONG FELIX OKOT
|DOKOLO SOUTH COUNTY
|DOKOLO
|51
|MUTONYI ROSE MASAABA
|BUBULO COUNTY WEST
|MANAFWA
|50
|NIRINGIYIMANA JAMES
|KINKIZI COUNTY WEST
|KANUNGU
|50
|KATUNTU ABDU
|BUGWERI COUNTY
|IGANGA
|49
|ALUM SANTA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|OYAM
|47
|FUNGAROO KAPS HASSAN
|OBONGI COUNTY
|MOYO
|47
|KARUNGI ELIZABETH BEIKIRIZE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KANUNGU
|47
|OBIGA MARIO KANIA
|TEREGO EAST COUNTY
|ARUA
|47
|AKOL ANTHONY
|KILAK NORTH COUNTY
|AMURU
|46
|ANYWARACH JOSHUA CARTER
|PADYERE COUNTY
|NEBBI
|46
|ODUR JONATHAN
|ERUTE COUNTY SOUTH
|LIRA
|46
|ABALA DAVID
|NGORA COUNTY
|NGORA
|43
|WALUSWAKA JAMES
|BUNYOLE WEST COUNTY
|BUTALEJA
|42
|OCHEN JULIUS
|KAPELEBYONG COUNTY
|AMURIA
|40
|OGWANG PETER
|USUK COUNTY
|KATAKWI
|40
|ABABIKU JESCA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|ADJUMANI
|39
|ABACANON GUTOMOI
|ERUTE COUNTY NORTH
|LIRA
|38
|AOL BETTY OCAN
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|GULU
|38
|KASAIJA MATIA
|BUYANJA COUNTY
|KIBAALE
|38
|ARIKO HERBERT
|SOROTI MUNICIPALITY
|SOROTI
|36
|ATIM BEATRICE ANYWAR
|KITGUM MUNICIPALITY
|KITGUM
|36
|KAFEERO SSEKITOLEKO ROBERT
|NAKIFUMA COUNTY
|MUKONO
|36
|LUBEGA MEDARD SSEGGONA
|BUSIRO COUNTY EAST
|WAKISO
|35
|OSEGGE ANGELLINE ASIO
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|SOROTI
|35
|ATIKU BENARD
|AYIVU COUNTY
|ARUA
|34
|MBWATEKAMWA GAFFA
|KASAMBYA COUNTY
|MUBENDE
|34
|OTIENO OKOTH RICHARD
|WEST BUDAMA COUNTY NORTH
|TORORO
|34
|SEBAGGALA ABDULATIF SENGENDO
|KAWEMPE DIVISION NORTH
|KAMPALA
|34
|OBUA DENIS HAMSON
|AJURI COUNTY
|ALEBTONG
|33
|OKUMU RONALD REGAN
|ASWA COUNTY
|GULU
|33
|ASAMO HELLEN GRACE
|PERSONS WITH DISABILITIES
|32
|LUGOLOOBI AMOS
|NTENJERU COUNTY NORTH
|KAYUNGA
|32
|NSAMBA OSHABE PATRICK
|KASSANDA COUNTY NORTH
|MUBENDE
|32
|BAKABULINDI CHARLES
|WORKERS REPRESENTATIVES
|31
|BUTIME TOM
|MWENGE CENTRAL COUNTY
|KYENJOJO
|31
|MUGUME ROLAND
|RUKUNGIRI MUNICIPALITY
|RUKUNGIRI
|31
|NANSUBUGA ROSEMARY SENINDE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|WAKISO
|31
|RUHUNDA ALEX
|FORT PORTAL MUNICIPALITY
|KABAROLE
|31
|ACHIENG SARAH OPENDI
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|TORORO
|30
|AKELLO LUCY
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|AMURU
|30
|BYARUGABA ALEX
|ISINGIRO COUNTY SOUTH
|ISINGIRO
|30
|KAFUUZI JACKSON KARUGABA
|KYAKA SOUTH COUNTY
|KYEGEGWA
|30
|BAGIIRE AGGREY HENRY
|BUNYA COUNTY WEST
|MAYUGE
|29
|AGABA ABBAS MIGISHA
|KITAGWENDA COUNTY
|KAMWENGE
|28
|OYET SIMON
|NWOYA COUNTY
|NWOYA
|28
|Tumukunde Henry
|Ex-officio
|28
|TWINAMASIKO ONESIMUS
|BUGANGAIZI EAST COUNTY
|KIBAALE
|28
|AMODING MONICAH
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KUMI
|27
|LAKOT SUSAN ORUNI (CAPT.)
|UPDF REPRESENTATIVE
|27
|MWIJUKYE FRANCIS
|BUHWEJU COUNTY
|BUHWEJU
|27
|NAKAYENZE CONNIE GALIWANGO
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MBALE
|27
|NSEREKO MUHAMMAD
|KAMPALA CENTRAL DIVISION
|KAMPALA
|27
|Aceng Jane Ruth
|Ex-offico
|26
|BINTU LUKUMU JALIA N.
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MASINDI
|26
|KIBALYA HENRY. M
|BUGABULA COUNTY SOUTH
|KAMULI
|26
|MUYANJA JOHNSON SSENYONGA
|MUKONO COUNTY SOUTH
|MUKONO
|26
|RWAMIRAMA BRIGHT KANYOTORE
|ISINGIRO COUNTY NORTH
|ISINGIRO
|26
|DULU ANGEL MARK
|ADJUMANI EAST COUNTY
|ADJUMANI
|25
|MWESIGYE FRED
|NYABUSHOZI COUNTY
|KIRUHURA
|25
|NAMAYANJA FLORENCE
|BUKOTO COUNTY EAST
|MASAKA
|25
|RWAKOOJO ROBINA GUREME
|GOMBA WEST COUNTY
|GOMBA
|25
|KARUHANGA GERALD KAFUREEKA
|NTUNGAMO MUNICIPALITY
|NTUNGAMO
|24
|MORIKU JOYCE KADUCU
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MOYO
|24
|NtegeAzuba
|Ex-officio
|24
|SABIITI DENIS
|RUBANDA COUNTY WEST
|KABALE
|24
|WAIRA KYEWALABYE MAJEGERE S.J
|BUNYA COUNTY EAST
|MAYUGE
|24
|ANGURA FREDRICK
|TORORO SOUTH COUNTY
|TORORO
|23
|ECWERU MUSA FRANCIS
|AMURIA COUNTY
|AMURIA
|23
|WOBOYA VICENT
|BUDADIRI COUNTY EAST
|SIRONKO
|23
|ADONG LILLY
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NWOYA
|22
|LOKERIS PETER
|CHEKWII COUNTY (KADAM)
|NAKAPIRIPIRIT
|22
|BARYAYANGA ANDREW AJA
|KABALE MUNICIPALITY
|KABALE
|21
|CENTENARY FRANCO ROBERT
|KASESE MUNICIPALITY
|KASESE
|21
|DIRI BABA MARGARET
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KOBOKO
|21
|KahindaOtafiire
|Ex-Officio
|21
|MUHEIRWE DANIEL M.
|BUHAGUZI COUNTY
|HOIMA
|21
|AYOO TONNY
|KWANIA COUNTY
|APAC
|20
|KAMUNTU EPHRAIM
|SHEEMA COUNTY SOUTH
|SHEEMA
|20
|LUTTAMAGUZI SEMAKULA
|NAKASEKE SOUTH COUNTY
|NAKASEKE
|20
|MUGENI MILLY
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUTALEJA
|20
|MULINDWA ISAAC SSOZI
|LUGAZI MUNICIPALITY
|BUIKWE
|20
|MUYINGO JOHN CHRYSOSTOM
|BAMUNANIKA COUNTY
|LUWEERO
|20
|OKIN P.P. OJARA
|CHUA WEST COUNTY
|KITGUM
|20
|Byaruhanga William
|Ex-Officio
|19
|KULAYIGYE FELIX MUTIINI (COL.)
|UPDF REPRESENTATIVE
|19
|LOWILA C.D OKETAYOT
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|PADER
|19
|OGUZU LEE DENIS
|MARACHA COUNTY
|MARACHA
|19
|KUTEESA PECOS ONESMUS
|UPDF REPRESENTATIVE
|18
|KYAMBADDE AMELIA ANNE
|MAWOKOTA COUNTY NORTH
|MPIGI
|18
|MBABAALI MUYANJA
|BUKOTO COUNTYSOUTH
|LWENGO
|18
|MUKASA WILSON MURULI
|BUDYEBO COUNTY
|NAKASONGOLA
|18
|NYAKECHO ANNET
|TORORO NORTH COUNTY
|TORORO
|18
|OPOLOT JACOB RICHARDS
|PALLISA COUNTY
|PALLISA
|18
|SSEWANYANA ALOIZIOUS ALLAN
|MAKINDYE DIVISION WEST
|KAMPALA
|18
|ALERO TOM AZA
|WEST MOYO COUNTY
|MOYO
|17
|BUKENYA MICHEAL IGA
|BUKUYA COUNTY
|MUBENDE
|17
|MACHO GEOFFREY
|BUSIA MUNICIPALITY
|BUSIA
|17
|NABAKOOBA JUDITH NALULE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MITYANA
|17
|ONGALO-OBOTE CLEMENT
|KALAKI COUNTY
|KABERAMAIDO
|17
|ARINDA GORDON KAKUUNA
|BUSHENYI -ISHAKA MUNICIPALITY
|BUSHENYI
|16
|BABA JAMES BOLIBA
|KOBOKO COUNTY
|KOBOKO
|16
|KAHUNDE HELEN
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KIRYANDONGO
|16
|Kamya Betty
|Ex-officio
|16
|KIWANUKA KEEFA
|KIBOGA EAST COUNTY
|KIBOGA
|16
|OTTO EDWARD MAKMOT
|AGAGO COUNTY
|AGAGO
|16
|TAYEBWA THOMAS
|RUHINDA NORTH COUNTY
|MITOOMA
|16
|AMULE DOREEN
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|AMOLATAR
|15
|BAFAKI GORDON
|KAZO COUNTY
|KIRUHURA
|15
|CHEPTORIS SAM MANGUSHO
|KAPCHORWA MUNICIPALITY
|KAPCHORWA
|15
|KAFABUSA WERIKHE MICHAEL
|BUNGOKHO COUNTY SOUTH
|MBALE
|15
|KOMAKECH LYANDRO
|GULU MUNICIPALITY
|GULU
|15
|NAGGAYI NABILAH SEMPALA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KAMPALA
|15
|NAUWAT ROSEMARY
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|AMUDAT
|15
|OSEKU RICHARD ORIEBO
|KIBALE COUNTY
|PALLISA
|15
|OUMA GEORGE ABOTT
|BUKOOLI ISLAND COUNTY
|NAMAYINGO
|15
|SILWANY SOLOMON
|BUKOOLI COUNTY CENTRAL
|BUGIRI
|15
|ACHIA REMIGIO
|PIAN COUNTY
|NAKAPIRIPIRIT
|14
|AMEEDE AGNES
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|PALLISA
|14
|BABIRYE MARY KABANDA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MASAKA
|14
|BALYEKU MOSES GRACE
|JINJA MUNICIPALITY WEST
|JINJA
|14
|BURUNDO MUSINGO ALEX
|BULAMBULI COUNTY
|BULAMBULI
|14
|CHEKAMONDO RUKIYA KULANY
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KAPCHORWA
|14
|GUMA GUMISIRIZA DAVID
|IBANDA COUNTY NORTH
|IBANDA
|14
|KAMUSIIME PENTAGON INNOCENT
|BUTEMBA COUNTY
|KYANKWANZI
|14
|KATOTO HATWIB
|KATERERA COUNTY
|RUBIRIZI
|14
|MIGADDE ROBERT NDUGWA
|BUVUMA ISLANDS COUNTY
|BUVUMA
|14
|ORYEM HENRY OKELLO
|CHUA EAST COUNTY
|KITGUM
|14
|RWABUSHAIJA MARGARET.N
|WORKERS REPRESENTATIVES
|14
|ACIDRI JAMES
|MARACHA EAST COUNTY
|MARACHA
|13
|ALYEK JUDITH
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KOLE
|13
|BYABAGAMBI JOHN
|IBANDA COUNTY SOUTH
|IBANDA
|13
|KHAINZA JUSTINE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUDUDA
|13
|MAGANDA JULIUS
|SAMIA BUGWE COUNTY SOUTH
|BUSIA
|13
|TIMUZIGU KAMUGISHA MICHAEL
|KAJARA COUNTY
|NTUNGAMO
|13
|AJILO MARIA GORETTI ELOGU
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KABERAMAIDO
|12
|GAFABUSA RICHARD MUHUMUZA
|BWAMBA COUNTY
|BUNDIBUGYO
|12
|KALULE SSENGO EMMANUEL
|GOMBA EAST COUNTY
|GOMBA
|12
|KATALI LOY
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|JINJA
|12
|LAMWAKA MARGRET
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KITGUM
|12
|NANTABA IDAH ERIOS
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KAYUNGA
|12
|OGENGA LATIGO MORRIS
|AGAGO NORTH COUNTY
|AGAGO
|12
|RWABWOGO SYLVIA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KABAROLE
|12
|WATONGOLA REHEMA TIWUWE
|KAMULI MUNICIPALITY
|KAMULI
|12
|AKAMBA PAUL
|BUSIKI COUNTY
|NAMUTUMBA
|11
|AKELLO SILVIA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|OTUKE
|11
|AMONG ANNITA ANNET
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUKEDEA
|11
|AMORU PAUL
|DOKOLO NORTH COUNTY
|DOKOLO
|11
|BATEGEKA LAWRENCE
|HOIMA MUNICIPALITY
|HOIMA
|11
|EITUNGANANE ESIANGU KENNETH
|SOROTI COUNTY
|SOROTI
|11
|GONAHASA FRANCIS BARNABAS
|KABWERI COUNTY
|KIBUKU
|11
|ISALA ERAGU VERONICA
|KABERAMAIDO COUNTY
|KABERAMAIDO
|11
|MUTEBI NOAH WANZALA
|NAKASONGOLA COUNTY
|NAKASONGOLA
|11
|ONGIERTHO EMMANUEL JOR
|JONAM COUNTY
|NEBBI
|11
|ONYANGO GIDEON
|SAMIA BUGWE COUNTY NORTH
|BUSIA
|11
|SEMATIMBA PETER SIMON
|BUSIRO COUNTY SOUTH
|WAKISO
|11
|SUUBI KYINYAMATAMA JULIET .K
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|RAKAI
|11
|ACOM JULIUS BUA
|OTUKE COUNTY
|OTUKE
|10
|ARINAITWE RWAKAJARA
|WORKERS REPRESENTATIVES
|10
|AZAIRWE DOROTHY NSHAIJA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KAMWENGE
|10
|BASEKE FRED
|NTENJERU COUNTY SOUTH
|KAYUNGA
|10
|EGUNYU NANTUME JANEPHER
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUVUMA
|10
|KATURAMU KIRIBEDDA HOOD
|PERSONS WITH DISABILITIES
|10
|MUSANA ERIC
|BUYAGA EAST COUNTY
|KIBAALE
|10
|Mutuuzo Peace Regis
|Ex-officio
|10
|ODONGO JEJE ABUBAKHAR
|ORUNGO COUNTY
|AMURIA
|10
|ONZIMA GODFREY
|ARINGA NORTH COUNTY
|YUMBE
|10
|TINKASIIMIRE BARNABAS
|BUYAGA WEST COUNTY
|KIBAALE
|10
|WALYOMU MUWANIKA MOSES
|KAGOMA COUNTY
|JINJA
|10
|AKURUT VIOLET ADOME
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KATAKWI
|9
|KINOBERE HERBERT TOM
|KIBUKU COUNTY
|KIBUKU
|9
|KISA STEPHEN BAKUBALWAYO
|LUUKA SOUTH COUNTY
|LUUKA
|9
|KIZIGE MOSES . K
|BUGABULA COUNTY NORTH
|KAMULI
|9
|Nakiwala Florence Kiyingi
|Ex-officio
|9
|NAMUGANZA PERSIS PRINCESS
|BUKONO COUNTY
|NAMUTUMBA
|9
|NANKABIRWA ANN MARIA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KYANKWANZI
|9
|OBALOKER ONEK HILARY
|LAMWO COUNTY
|LAMWO
|9
|SSEMULI ANTHONY
|MUBENDE MUNICIPALITY
|MUBENDE
|9
|TAAKA AGNES WEJULI
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUGIRI
|9
|TUMURAMYE GENENSIO
|KASHONGI COUNTY
|KIRUHURA
|9
|WAMALA NAMBOZO FLORENCE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|SIRONKO
|9
|ALIONI YORKE ODRIA
|ARINGA SOUTH COUNTY
|YUMBE
|8
|AOL JACQUELINE RAMA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NEBBI
|8
|BITANGARO SAM KWIZERA
|BUFUMBIRA COUNTY SOUTH
|KISORO
|8
|BUTURO NSABA
|BUFUMBIRA COUNTY EAST
|KISORO
|8
|CHEKWEL LYDIA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KWEEN
|8
|CHEMUTAI EVERLYN
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUKWO
|8
|DRIWARU ZAITUN
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|YUMBE
|8
|ILUKOR CHARLES
|KUMI COUNTY
|KUMI
|8
|KABAFUNZAKI HERBERT
|RUKIGA COUNTY
|KABALE
|8
|KUNIHIRA AGNES
|WORKERS REPRESENTATIVES
|8
|Philemon Mateke
|Ex-officio
|8
|KAHONDA DONONZIO
|RUHINDA COUNTY
|MITOOMA
|8
|MUHINDO HAROLD TONNY
|BUKONZO COUNTY EAST
|KASESE
|8
|NAMUGWANYA BENNY BUGEMBE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MUBENDE
|8
|YAGUMA WILBERFORCE
|KASHARI NORTH COUNTY
|MBARARA
|8
|BANGIRANA ANIFA KAWOOYA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|SSEMBABULE
|7
|KARUBANGA DAVID
|KIGOROBYA COUNTY
|HOIMA
|7
|KataahaMuseveni Janet
|Ex-Officio
|7
|KIIZA STELLA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KYEGEGWA
|7
|KUMAMA NSAMBA GEORGE WILSON
|BBAALE COUNTY
|KAYUNGA
|7
|JENNIFER KYOMUHENDO
|Kagadi Woman Representative
|Kagadi
|7
|LOKII JOHN BAPTIST
|MATHENIKO COUNTY
|MOROTO
|7
|LOKWANG HILLARY
|IK COUNTY
|KAABONG
|7
|MBAJU JACKSON
|BUSONGORA COUNTY SOUTH
|KASESE
|7
|MUGISA MUHANGA MARGARET
|BURAHYA COUNTY
|KABAROLE
|7
|MUKULA FRANCIS
|AGULE COUNTY
|PALLISA
|7
|NSUBUGA SIMEO
|KASSANDA COUNTY SOUTH
|MUBENDE
|7
|OLEGA ASHRAF NOAH
|ARINGA COUNTY
|YUMBE
|7
|SSEMPALA KIGOZI EMMANUEL
|MAKINDYE-SSABAGABO MUNICIPALITY
|WAKISO
|7
|TUMWINE ELLY TUHIRIRWE (GEN.)
|UPDF REPRESENTATIVE
|7
|ACHIA TERENCE NACO
|BOKORA COUNTY
|NAPAK
|6
|ADOA HELLEN
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|SERERE
|6
|ADEKE ANNA EBAJU
|FEMALE YOUTH REPRESENTATIVE
|6
|AKORA MAXWELL
|MARUZI COUNTY
|APAC
|6
|ALEPER AACHILLA MARGARET
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KOTIDO
|6
|BAGOOLE JOHN NGOBI
|LUUKA NORTH COUNTY
|LUUKA
|6
|BEIJUKYE WILLIAM ZINKURATIIRE
|RUHAAMA COUNTY
|NTUNGAMO
|6
|ETUKA ISAAC JOAKINO
|UPPER MADI COUNTY
|ARUA
|6
|KATWESIGYE OLIVER KOYEKYENGA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUHWEJU
|6
|KIPTERIT CHRISTOPHER
|UPE COUNTY
|AMUDAT
|6
|MARTIAL ANDREW
|IGARA COUNTY EAST
|BUSHENYI
|6
|NAKAWUNDE SARAH
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MPIGI
|6
|NAMUYANGU KACHA JENIPHER
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KIBUKU
|6
|NDAMIRA CATHELINE ATWAKIIRE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KABALE
|6
|NTENDE ROBERT
|BUNYA COUNTY SOUTH
|MAYUGE
|6
|OCEN PETER
|KOLE SOUTH COUNTY
|KOLE
|6
|OKELLO.P CHARLES ENGOLA
|OYAM COUNTY NORTH
|OYAM
|6
|RWAKIMARI BEATRICE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NTUNGAMO
|6
|TUMUHEIRWE FRED
|RUJUMBURA COUNTY
|RUKUNGIRI
|6
|TUMWEBAZE FRANK KAGYIGYI
|KIBALE EAST COUNTY
|KAMWENGE
|6
|TUSIIME MICHAEL
|MBARARA MUNICIPALITY
|MBARARA
|6
|ABIGABA CUTHBERT MIREMBE
|KIBALE COUNTY
|KAMWENGE
|5
|AKENA JAMES MICHAEL JIMMY
|LIRA MUNICIPALITY
|LIRA
|5
|AMONGI BETTY ONGOM
|OYAM COUNTY SOUTH
|OYAM
|5
|ARIDRU GABRIEL AJEDRA GADISON
|VURRA COUNTY
|ARUA
|5
|AYEPA MICHAEL
|LABWOR COUNTY
|ABIM
|5
|BIGIRWA NORAH NYENDWOHA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BULIISA
|5
|Kafura Joy Kabatsi
|Ex-offico
|5
|KAJUNGU MUTAMBI ROSETTE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MBARARA
|5
|KASOZI IBRAHIM BIRIBAWA
|MAKINDYE DIVISION EAST
|KAMPALA
|5
|KASOZI JOSEPH MUYOMBA
|BUKOTO COUNTY MID-WEST
|LWENGO
|5
|KirundaKivejinja
|Ex-officio
|5
|KOMUHANGI MARGARET
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NAKASONGOLA
|5
|MBAYO ESTHER MBULAKUBUZA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|LUUKA
|5
|MUSOKE PAUL SEBULIME
|BUIKWE COUNTY NORTH
|BUIKWE
|5
|NABBANJA ROBINAH
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KIBAALE
|5
|NabulindoKwoba Jane
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|Busia
|5
|NAKATE LILLIAN SEGUJJA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|LUWEERO
|5
|NGABIRANO CHARLES
|RWAMPARA COUNTY
|MBARARA
|5
|OKOT PETER
|TOCHI COUNTY
|GULU
|5
|TUMWESIGYE ELIODA
|SHEEMA COUNTY NORTH
|SHEEMA
|5
|ZAAKE FRANCIS
|MITYANA MUNICIPALITY
|MITYANA
|5
|BABIRYE JUDITH
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUIKWE
|4
|BABIRYE KITYO SARAH
|YOUTH REPRESENTATIVE CENTRAL
|4
|BYEKWASO FLAVIA (LT COL.)
|UPDF REPRESENTATIVE
|4
|D’UJANGA SIMON GIW
|OKORO COUNTY
|ZOMBO
|4
|GUME FREDRICK NGOBI
|BULAMOGI NORTH WEST COUNTY
|KALIRO
|4
|ISANGA MUSUMBA ISAAC
|BUZAAYA COUNTY
|KAMULI
|4
|KAMUGO PAMELA NASIYO
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUDAKA
|4
|MASIKO WINFRED KOMUHANGI
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|RUKUNGIRI
|4
|MBALIBULHA TABAN KIBAZANGA
|BUGHENDERA COUNTY
|BUNDIBUGYO
|4
|MUTEBI DAVID RONNIE
|BUIKWE COUNTY SOUTH
|BUIKWE
|4
|NDEEZI ALEX
|PERSONS WITH DISABILITIES
|4
|OKORI-MOE JANET GRACE AKECH
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|ABIM
|4
|ONEGIU LAWRENCE BIYIKA
|ORA COUNTY
|ZOMBO
|4
|OPOLOT ISIAGI PATRICK
|KACHUMBALA COUNTY
|BUKEDEA
|4
|TWESIGYE NATHAN ITUNGO
|KASHARI SOUTH COUNTY
|MBARARA
|4
|TWESIGYE JOHN NTAMUHIIRA
|BUNYARUGURU COUNTY
|RUBIRIZI
|4
|WAMAKUYU MUDIMI
|ELGON COUNTY
|BULAMBULI
|4
|ADOME BILDAD MOSES
|JIE COUNTY
|KOTIDO
|3
|ANYAKUN ESTHER DAVINIA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NAKAPIRIPIRIT
|3
|ATUHAIRE JACKLET
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|SHEEMA
|3
|AYAKA ROSE ATIMA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MARACHA
|3
|BAGUMA SPELLANZA MUHENDA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KYENJOJO
|3
|BEBONA BABUNGI JOSEPHINE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUNDIBUGYO
|3
|BUSINGYE MARY KAROORO OKURUT
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUSHENYI
|3
|BWINO FRED KYAKULAGA
|KIGULU COUNTY NORTH
|IGANGA
|3
|BYIBESHO SAM
|KISORO MUNICIPALITY
|KISORO
|3
|CHELIMO REUBEN PAUL
|KONGASIS COUNTY
|BUKWO
|3
|ELOTU COSMAS
|DAKABELA COUNTY
|SOROTI
|3
|KABAIJE SHEILA MWINE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KIRUHURA
|3
|KANGWAGYE STEPHEN
|BUKANGA COUNTY
|ISINGIRO
|3
|KATUMBA WAMALA EDWARD (GEN.)
|UPDF REPRESENTATIVE
|3
|KUTESA SAM KAHAMBA
|MAWOGOLA NORTH COUNTY
|SSEMBABULE
|3
|FRED ODUCHU MUDUKOI
|BUTEBO COUNTY
|PALLISA
|3
|MUKISA ROBINA HOPE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NAMAYINGO
|3
|MULONI IRENE
|Ex-officio
|3
|MUSOKE ROBERT
|BUDIOPE WEST COUNTY
|BUYENDE
|3
|NAMOE STELLA NYOMERA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NAPAK
|3
|OMONY OSCAR
|YOUTH REPRESENTATIVE NORTHERN
|3
|OULA GEORGE INNOCENT (BRIG.)
|UPDF REPRESENTATIVE
|3
|SSEMBATYA EDWARD NDAWULA
|KATIKAMU COUNTY SOUTH
|LUWEERO
|3
|WATENGA GODFREY NABUTANYI
|LUTSESHE COUNTY
|BUDUDA
|3
|YERI OFWONO APOLLO
|TORORO MUNICIPALITY
|TORORO
|3
|ABIRIGA IBRAHIM Y.A.
|ARUA MUNICIPALITY
|ARUA
|2
|AKUGIZIBWE LAWRENCE
|MWENGE COUNTY NORTH
|KYENJOJO
|2
|ANITE EVELYN
|KOBOKO MUNICIPALITY
|KOBOKO
|2
|ASABA NSABIMANA PAUL
|KYAKA NORTH COUNTY
|KYEGEGWA
|2
|BABIRYE VERONICA KADOGO
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUYENDE
|2
|IKOJO JOHN BOSCO
|BUKEDEA COUNTY
|BUKEDEA
|2
|KALUYA ANDREW KIIZA NAMITEGO
|KIGULU COUNTY SOUTH
|IGANGA
|2
|KATUSHABE RUTH
|BUKOMANSIMBI NORTH COUNTY
|BUKOMANSIMBI
|2
|KEMIREMBE PAULINE KYAKA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|LYANTONDE
|2
|KISEMBO NOELINE
|Kibaale Woman MP
|Kibaale
|2
|KITUTU KIMONO MARY GORETTI
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MANAFWA
|2
|KIWANDA GODFREY
|MITYANA COUNTY NORTH
|MITYANA
|2
|KIYINGI DEOGATIUS D. GONZAGA
|BUKOMANSIMBI SOUTH COUNTY
|BUKOMANSIMBI
|2
|LANYERO MOLLY
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|LAMWO
|2
|LUFAFA NELSON
|BUTEMBE COUNTY
|JINJA
|2
|LYOMOKI SAM
|WORKERS REPRESENTATIVES
|2
|MAKUMBI KAMYA HENRY
|MITYANA COUNTY SOUTH
|MITYANA
|2
|MBABAZI PROSSY
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|RUBANDA
|2
|MBEIZA MARGARET KISIRA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KALIRO
|2
|MWINE MPAKA
|YOUTH REPRESENTATIVE WESTERN
|2
|NABAYIGA IDAH
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KALANGALA
|2
|NAGWOMU MOSES MUSAMBA
|BUNYOLE EAST COUNTY
|BUTALEJA
|2
|NAIGAGA MARIAM
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NAMUTUMBA
|2
|NAJJUMA SARAH
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NAKASEKE
|2
|NANYONDO VERONICA NAMAGANDA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUKOMANSIMBI
|2
|ODUR JACK LUTANYWA
|KIBANDA SOUTH COUNTY
|KIRYANDONGO
|2
|OROT ISMAEL
|KANYUM COUNTY
|KUMI
|2
|SEKINDI AISHA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KALUNGU
|2
|SIZOMU GERSHOM RABBI
|BUNGOKHO COUNTY NORTH
|MBALE
|2
|SOYEKWO KENNETH
|TINGEY COUNTY
|KAPCHORWA
|2
|TURYAHIKAYO KEBIRUNGI
|RUBABO COUNTY
|RUKUNGIRI
|2
|WAKABI PIUS
|BUGAHYA COUNTY
|HOIMA
|2
|ACHEN CHRISTINE AYO
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|ALEBTONG
|1
|ACHIRO LUCY OTIM
|ARUU NORTH COUNTY
|PADER
|1
|AMERO SUSAN
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|AMURIA
|1
|ANGELLA FRED
|MOROTO MUNICIPALITY
|MOROTO
|1
|ANGUNDRU MOSES
|TEREGO WEST COUNTY
|ARUA
|1
|ASIIMWE EVERLYNE
|UPDF REPRESENTATIVE
|1
|AWOR BETTY ENGOLA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|APAC
|1
|DHAMUZUNGU GEOFREY
|BUDIOPE EAST COUNTY
|BUYENDE
|1
|KAAHWA TOPHACE BYAGIRA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|HOIMA
|1
|KASOLO ROBERT
|IKI-IKI COUNTY
|BUDAKA
|1
|KESANDE GRACE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|RUBIRIZI
|1
|KITATTA ABOUD
|BUKOTO COUNTY WEST
|LWENGO
|1
|LOKERIS SAMSON
|DODOTH EAST COUNTY
|KAABONG
|1
|LOKORU ALBERT
|TEPETH COUNTY
|MOROTO
|1
|LUKYAMUZI DAVID KALWANGA
|BUSUJJU COUNTY
|MITYANA
|1
|MANDERA AMOS
|BUYAMBA COUNTY
|RAKAI
|1
|MBOGO KEZEKIA
|BUDAKA COUNTY
|BUDAKA
|1
|MUKODA JULIE ZABWE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MAYUGE
|1
|MUKWAYA JANAT
|Ex-officio
|1
|MUNYAGWA MUBARAK SSERUNGA
|KAWEMPE DIVISION SOUTH
|KAMPALA
|1
|MWESIGE KASAIJA ADOLF
|BUNYANGABU COUNTY
|KABAROLE
|1
|NALULE SAFIA JUUKO
|PERSONS WITH DISABILITIES
|1
|NOKRACH WILLIAM WILSON
|PERSONS WITH DISABILITIES
|1
|OGAMA ALLI ISMAIL
|LOWER MADI COUNTY
|ARUA
|1
|OKABE PATRICK
|SERERE COUNTY
|SERERE
|1
|OKWIR SAMUEL
|MOROTO COUNTY
|ALEBTONG
|1
|SSEKANDI EDWARD KIWANUKA
|BUKOTO COUNTY CENTRAL
|MASAKA
|1
|TABANI IDI AMIN
|KIBANDA NORTH COUNTY
|KIRYANDONGO
|1
|TUBO CHRISTINE NAKWANG
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KAABONG
|1
|TUMUSIIME ROSEMARY BIKAAKO
|ENTEBBE MUNICIPALITY
|WAKISO
|1
|WAKAYIMA MUSOKE NSEREKO
|NANSANA MUNICIPALITY
|WAKISO
|1
|WEKOMBA SARAH NAMBOZO
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BULAMBULI
|1
|ASIKU ELLY ELIAS
|KOBOKO NORTH COUNTY
|KOBOKO
|0
|AYEBAZIBWE JASTINE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|ISINGIRO
|0
|BIRUNGI CAROLYN NANYONDO
|KYAMUSWA COUNTY
|KALANGALA
|0
|BYANDALA ABRAHAM JAMES
|KATIKAMU COUNTY NORTH
|LUWEERO
|0
|EGUNYU AKIROR AGNES
|EX-OFFICIO
|0
|GALABUZI DENNIS SSOZI
|BUSIRO COUNTY NORTH
|WAKISO
|0
|IGEME NABETA NATHAN SAMSON
|JINJA MUNICIPALITY EAST
|JINJA
|0
|KABAGYENYI ROSE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|KISORO
|0
|KABAZIGURUKA MICHEAL ANDREW
|NAKAWA DIVISION
|KAMPALA
|0
|KAJARA ASTON PETERSON
|MWENGE COUNTY SOUTH
|KYENJOJO
|0
|KAKOOZA JOSEPH
|BUWEKULA COUNTY
|MUBENDE
|0
|KALIISA JOVRINE KYOMUKAMA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|IBANDA
|0
|KAMARA JOHN NIZEYIMANA
|BUFUMBIRA COUNTY NORTH
|KISORO
|0
|KANTINTI APOLLO
|KYADONDO COUNTY EAST
|WAKISO
|0
|KASIRIVU ATWOOKI BALTAZAR
|BUGANGAIZI WEST COUNTY
|KIBAALE
|0
|KASUMBA PATRICK PADDY
|BUJENJE COUNTY
|MASINDI
|0
|KATO LUBWAMA PAUL
|RUBAGA DIVISION SOUTH
|KAMPALA
|0
|KAUDHA GRACE HAILAT
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|IGANGA
|0
|KIBUULE RONALD
|MUKONO COUNTY NORTH
|MUKONO
|0
|KIIZA MONDAY ERNEST
|MASINDI MUNICIPALITY
|MASINDI
|0
|KORETA IVAN (LT. GEN.)
|UPDF REPRESENTATIVE
|0
|KUSASIRA PEACE KANYESIGYE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|MUKONO
|0
|KWIYUCWINY GRACE FREEDOM
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|ZOMBO
|0
|KYEYUNE HARUNA KASOLO
|KYOTERA COUNTY
|RAKAI
|0
|MAFABI ISHMA
|YOUTH REPRESENTATIVE EASTERN
|0
|MANGUSHO LAWRENCE CHEROP
|KWEEN COUNTY
|KWEEN
|0
|MASIKA APOLLO
|BUBULO COUNTY EAST
|MANAFWA
|0
|MAYENDE STEPHEN DEDE
|BUKOOLI SOUTH COUNTY
|NAMAYINGO
|0
|MIREMBE LYDIA DAPHINE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|BUTAMBALA
|0
|MUGEMA PETER
|IGANGA MUNICIPALITY
|IGANGA
|0
|MUKASA JULIUS OPONDO
|BUJUMBA COUNTY
|KALANGALA
|0
|NAMUJJU CISSY DIONIZIA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|LWENGO
|0
|NAYEBALE SYLIVIA
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|GOMBA
|0
|NINSIIMA BOAZ KASIRABO
|KOOKI COUNTY
|RAKAI
|0
|NYIIRA ZERUBABEL MIJUMBI
|BURULI COUNTY
|MASINDI
|0
|OKELLO BONNY DESALES
|KOLE NORTH COUNTY
|KOLE
|0
|OSORU MOURINE
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|ARUA
|0
|RWEMULIKYA IBANDA
|NTOROKO COUNTY
|NTOROKO
|0
|SEGUYA LUBYAYI JOHN BOSCO
|MAWOKOTA COUNTY SOUTH
|MPIGI
|0
|SSEBIKAALI YOWEERI JOEL
|NTWETWE COUNTY
|KYANKWANZI
|0
|SSEKABIITO JOSEPH
|MAWOGOLA COUNTY
|SSEMBABULE
|0
|TAKIRWA FRANCIS (COL.)
|UPDF REPRESENTATIVE
|0
|TUMWINE ANNE MARY
|DISTRICT WOMAN REPRESENTATIVE
|NTOROKO
|0